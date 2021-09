Franţa: Socialista Anne Hid, primarul Parisului, şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale Socialista Anne Hidalgo, primarul Parisului, si-a anuntat duminica oficial candidatura la alegerile prezidentiale din Franta din 2022, adaugandu-se astfel listei de aspiranti ai unei stangi divizate, relateaza AFP si Reuters. "Cunoscand gravitatea vremurilor noastre si pentru a da o speranta vietilor noastre, am decis sa candidez la presedintia Frantei", a declarat ea in fata sustinatorilor la Rouen, oras din Normandia. In varsta de 62 de ani, Anne Hidalgo este creditata in sondajele de opinie actuale cu un procent cuprins intre 7% si 9% din intentiile de vot la primul tur de scrutin, insuficient… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proteste masive in Franța. Mii de oameni marșaluiesc pe strazile Parisului și ale altor orașe din Hexagon, nemulțumiți de introducerea permisului sanitar și de obligativitatea vaccinarii pentru angajații din anumite domenii esențiale, cum este cel medical. Opoziția fața de imunizare și permisul sanitar…

- Franta a infiintat marti o agentie nationala de lupta impotriva manipularilor informationale venite din strainatate, agentie intitulata 'Viginum' si care va deveni operationala din septembrie, transmite AFP. 'Serviciul de vigilenta si de protectie contra ingerintelor digitale straine' va avea…

- Primul tur al viitoarelor alegeri prezidentiale din Franta se va desfasura pe 10 aprilie 2022, iar turul al doilea va avea loc doua saptamani mai tarziu, pe 24 aprilie, a anuntat marti purtatorul de cuvant guvernamental, Gabriel Attal, dupa un consiliu de ministri, transmite Reuters. Alegerile…

- Primul tur al viitoarelor alegeri prezidentiale din Franta se va desfasura pe 10 aprilie 2022, iar turul al doilea va avea loc doua saptamani mai tarziu, pe 24 aprilie, a anuntat marti purtatorul de cuvant guvernamental, Gabriel Attal, dupa un consiliu de ministri, transmite Reuters. Alegerile prezidentiale…

- UEFA a decis ca selectionata Ungariei sa dispute urmatoarele sale doua meciuri de pe teren propriu cu portile inchise, din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor acestei tari in timpul meciurilor din cadrul EURO 2020 disputate la Budapesta, a anuntat forul fotbalistic continental, citat…

- Franta va continua sa exploateze ultima termocentrala pe carbune cel putin pana in anul 2024, in loc de 2022 cum se preconiza anterior, dupa ce proiectul reconversiei pe biomasa a termocentralei de la Cordemais, vestul Frantei, a fost abandonat. Anunțul a fost facut de Ministerul Tranzitiei Ecologice…

- Presedinta realeasa a regiunii Ile-de-France Valerie Pecresse in alegerile regionale de duminica, un fost ministru al lui Nicolas Sarkozy, nu indeparteaza, luni, la BFMTV/RMC, o posibila candidatura in alegerile prezidentiale din primavara lui 2022, potrivit news.ro. ”Voi reflecta la ceea…

- Alegerile prezidențiale au inceput in Iran, vineri, un scrutin care va fi, cel mai probabil, caștigat de un loialist extremist al regimului, in ciuda faptului ca se așteapta ca prezența sa fie extrem de redusa in contextul crizei economice, relateaza Reuters.