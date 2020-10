Franța și Germania au intrat în blocaj pentru o lună. Parlamentul spaniol a aprobat urgența sanitară pentru șase luni Noile masuri sunt cele mai dure din primavara și urmeaza restricțiilor din Spania și Italia, menite sa reduca raspandirea virusului și sa ușureze tensiunea asupra spitalelor. Cu numarul de cazuri de coronavirus in creștere rapida și spitalele aflate deja sub presiune in Franța și Germania, liderii țarilor au anunțat miercuri restricții semnificative in incercarea de […] The post Franța și Germania au intrat in blocaj pentru o luna. Parlamentul spaniol a aprobat urgența sanitara pentru șase luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

