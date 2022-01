Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Statelor Unite si mai multor tari europene, printre care Germania si Franta, au afirmat luni, in cursul unei videoconferinte, sprijinul lor "fara rezerve" pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si au promis Rusiei "consecinte foarte grele" in cazul unei "agresiuni" impotriva acestei tari,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut Europei si Statelor Unite sa se gandeasca cu atentie atunci cand iau in considerare sanctiuni impotriva Rusiei pentru orice agresiune impotriva Ucrainei, intr-o criza care ii pune in opozitie pe principalul furnizor de gaze al Berlinului cu cei mai mari aliati…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie cand iau in calcul sanctiuni impotriva Rusiei in cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, conform AGERPRES. Printre posibilele sanctiuni este evocata blocarea functionarii…

- Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de criza cu Rusia, considerand ca aceasta nu ar face decat sa agraveze tensiunile, a indicat ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmit sambata AFP si Reuters. 'Livrarile de arme nu ar contribui acum' la dezamorsarea crizei, o pozitie…

- Saptamana aceasta, noul ministru de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a fost la Kiev și Moscova, incercand sa convinga Rusia sa nu atace Ucraina. Germania –din cauza istoriei sale – are o relație complicata cu armata. Dar aceasta abordare a devenit mai degraba o scuza convenabila pentru a nu-și…

- Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare ruse in Ucraina, afirma surse citate de postul german N-TV. Consilieri de politica externa ai presedintelui Frantei, Emmanuel Macron,…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta „in urmatoarele zile” cu omologii sai ucrainean, Volodimir Zelenski, si rus, Vladimir Putin, dupa un summit virtual intre liderul de la Kremlin si Joe Biden, pentru a evita o escaladare militara in Ucraina, a anuntat marti Palatul Elysee, noteaza AFP.…