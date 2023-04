Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a raportat saptamana trecuta ca livrarile din primul trimestru au crescut cu doar 4% fata de trimestrul precedent, in ciuda faptului ca a oferit reduceri in Statele Unite, China, Japonia, Australia si Coreea de Sud, pentru a stimula cererea. La cateva zile dupa ce a publicat datele dezamagitoare…

- Preturi Mai Mari La Poarta FabriciiIn februarie 2023, preturile producției industriale au scazut cu 0.3% fata de ianuarie 2023, dar au inregistrat o creștere cu 21.6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare creștere a preturilor pe piața interna a fost calculata pentru industria…

- Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO ar trebui sa aloce cel putin 2 la suta din PIB pentru cheltuielile militare, a declarat secretarul general…

- In condițiile in care Moscova este presata sa vanda surplusul de marfa care nu mai ajunge catre UE, China a economisit miliarde de dolari din achizițiile de petrol și carbune rusesc mai ieftin și a obținut profituri uriașe. Cum beneficiaza China de pe urma sancțiunilor impuse Rusiei? Razboiul din Ucraina…

- El a spus ca in ultimii opt ani Thales, care are un personal total de 80.000, dintre care 40.000 in Franta, a recrutat intre 5.000 si 8.000 de oameni pe an si ca anul trecut a angajat deja 11.500 de persoane. Toate activitatile firmei, respectiv aparare si securitate, aeronautica si spatiu, identitate…

- Acest turneu in Europa vizeaza sa demonstreze angajamentul Chinei privind dezvoltarea pașnica, a declarat, miercuri, Wang Yi, directorul Biroului Comisiei pentru Afaceri Externe al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC). Wang Yi a facut declarația in timpul unui interviu acordat presei…

- Pericol nuclear dupa ce Rusia a decis sa-si suspende participarea din tratatul care limita numarul de arme nucleare cu raza de acțiune intercontinentala. Seful NATO a cerut Kremlinului sa-si reconsidere decizia. Vladimir Putin da asigurari ca nu va fi primul care va porni testarea armelor nucleare.…

- Franța și Italia au convenit sa furnizeze Ucrainei un sistem de rachete antiaeriene SAMP-T, informeaza BFMTV.