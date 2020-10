Franța: Record absolut de cazuri de COVID-19 într-o singură zi Joi, 15 octombrie, ministerul Sanatații din Franța a raportat 30.621 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Acesta este un record de la implementarea screeningului masiv, iar Franța a reintrodus starea de urgența sanitara din cauza raspandirii noului coronavirus. Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . Rata de pozitivare se ridica la 12,6%, iar numarul total al deceselor a ajuns la 33.125, potrivit Mediafax. Administratia de la Paris anunțase miercuri reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

