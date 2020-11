Stiri pe aceeasi tema

- Procesul a 14 persoane implicate in atacul terorist din 2015 asupra redactiei revistei franceze Charlie Hebdo a fost suspendat pentru cel putin o saptamana dupa ce trei inculpati au fost testati pozitiv la noul coronavirus, informeaza luni DPA si AFP, potrivit AGERPRES.Procesul fusese deja…

- Alexandru Rafila sustine ca e foarte posibil ca pana in luna decembrie sa fie instituita carantina in unele orase mari, inclusiv in Bucuresti, pentru limitarea raspandirii COVID-19. In lipsa acestor masuri, sustine Rafila, pana la sfarsitul lunii decembrie se poate ajunge la 10.000 de cazuri noi de…

- ​Criza coronavirusului a evidentiat necesitatea unui acord post-Brexit între Uniunea Europeana si Marea Britanie, iar un esec în aceasta privinta ar fi dovada unei abordari „iresponsabile”, afirma Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, tara care exercita Presedintia Consiliului…

- Pierderea brusca a mirosului și a gustului este asociata cu un pronostic COVID-19 mai bun, au concluzionat medicii din Franța și Belgia. Oamenii de știința au studiat sute de pacienți cu COVID-19, separandu-i in patru grupuri, in funcție de gravitatea bolii. Ei au spus ca pierderea mirosului pare sa…

- CHIȘINAU, 29 sept – Sputnik. Procesul de vaccinare impotriva infecției cu coronavirus ar trebui grabit, insa deocamdata acest lucru nu-l permit capacitațile tehnice, a declarat pentru RIA Novosti directorul centrului Gamalei Aleksandr Ghințburg.РФПИ и Центр имени ГамалеиBilanțul discuțiilor cu Putin…

- Navalnii, in varsta de 44 de ani, a fost externat miercuri din spitalul berlinez unde a fost transportat dupa ce s-a imbolnavit grav in urma cu doua saptamani in timpul unui zbor in Siberia. Cotidianul francez Le Monde a scris, citand surse, ca Putin i-ar fi sugerat lui Macron ca Navalnii s-ar fi putut…

- Judecatorii ieseni au decis ca trei politisti rutieri din Iasi acuzati de luare de mita sa poata merge din nou la munca. Magistratii le-au admis, partial, plangerile impotriva masurii controlului judiciar, impusa de DNA.

- La Paris, incepe procesul Charlie Hebdo. 14 persoane sunt judecate pentru complicitate la producerea atentatelor teroriste de la revista satirica Charlie Hebdo. Evenimentele sangeroase au avut loc in ianuarie 2015 și au provocat emoție și indignare in intreaga lume.