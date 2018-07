Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera inacceptabile faptele pentru care a fost inculpat colaboratorul sau Alexandre Benalla si promite ca acesta nu va scapa nepedepsit; agentiile Reuters si AFP au transmis duminica noaptea stiri concordante despre pozitia sefului statului, ambele citand…

- Justitia franceza a anuntat joi deschiderea unei anchete preliminare, dupa difuzarea unor imagini in care se vede cum un colaborator al presedintelui Emmanuel Macron loveste un manifestant, la 1 mai a.c., imagini care au starnit un val de indignare pe scena politica franceza, relateaza AFP, dpa si Reuters.…

- Selectionerul Croatiei, Zlatko Dalic, spera ca succesul de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, unde nationala balcanica va juca finala cu Franta, va impulsiona modernizarea infrastructurii nationale si constructia unei stadion modern, relateaza Reuters. Dalic a declarat joi ca viitoarele meciuri ale…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va afla marti la Sankt-Petersburg, in Rusia, pentru a sustine echipa Frantei in semifinala cu Belgia de la Cupa Mondiala de fotbal 2018, a anuntat presedintia franceza, citata de AFP. Macron a anuntat, in cursul unei vizite la Sankt-Petersburg…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va asista la meciul pe care echipa antrenata de Didier Deschamps il va disputa in semifinalele Cupei Mondiale din Rusia, cu Belgia, au declarat oficiali ai Palatului Elysee, informeaza Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a inlocuit in weekend pe ambasadorul tarii sale in Ungaria dupa difuzarea unor informatii confidentiale in presa in care emisarul francez lauda politica fata de migratie a liderului ungar Viktor Orban, relateaza luni Reuters. Pascale Andreani a…

- Statele Unite si-au exercitat vineri dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU, la votul asupra unei rezolutii propuse de Kuweit, prin care se cerea protectie pentru palestinienii din Gaza si Cisiordania, informeaza AFP si Reuters. Dintre cei cinci membri permanenti au Consiliului,…

- Președintele Franței propune un serviciu national de o luna pentru toti tinerii francezi incepand de la 16 ani. Aceasta idee este una din promisiunile de campanie ale lui Emmanuel Macron. In luna februarie a acestui an Emmanuel Macron evocase instituirea unui serviciu militar obligatoriu cu durata intre…