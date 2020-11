Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Franței anunța ca Guvernul lucreaza la cateva reguli de respectat pentru o perioada indelungata, pentru a impiedica raspandirea pandemiei de Covid-19. "Va trebui sa traim cu virusul mult timp", spune Jean Castex.

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Perspectivele de revenire a economiei globale in perioada imediat urmatoare, raman in continuare incerte, in ciuda veștilor privind apariția unui vaccin anti-Covid, susțin șefii bancilor centrale din Europa si SUA. Presedintele Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, si presedintele BCE, Christine Lagarde,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat un al doilealockdown național pana cel puțin la sfarșitul lunii noiembrie. Macron a declarat ca, in conformitate cu noile masuri, incepand de vineri, oamenilor li se va permite sa plece de acasa doar din motive esențiale de munca sau din motive medicale.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se arata ingrijorata de numarul crescut al internarilor din Marea Britanie, Franța, Irlanda și alte țari europene. Directorul executiv al OMS Mike Ryan a declarat intr-o conferința de presa ca OMS considera numarul de internari ca fiind ingrijorator. De asemenea,…

- Belgienii au anunțat ca vor relaxa masurile de restricție pentru combaterea coronavirusului, chiar daca numarul cazurilor de infectare este in creștere, conform Euronews.ro. Premierul țarii, Sophie Wilmes, a declarat ca maștile sanitare vor fi obligatorii doar in locuri aglomerate. In prezent, maștile…

- Franta a inregistrat recent noi cazuri de Covid-19 și are de asemenea un numar crescut de noi pacienti admisi la reanimare. In acest context, in care numarul de noi bolnavi creste ingrijorator de la o zi la alta, un grup de șase medici francezi a publicat un apel in Le Journal du Dimanche. Medicii le…

- Bilanțul total al pandemiei de coronavirus a ajuns duminica la 28.943.528, din care 924.575 sunt oameni care și-au pierdut viața și 20.811.312 sunt pacienți vindecați, potrivit ultimelor date publicate pe platforma worldometers.info. Autoritațile sanitare din Franța au raportat sambata 10.561 de cazuri…