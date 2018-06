Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a justificat joi numeroasele calatorii in strainatate efectuate in ultimele luni, declarand ca 'apara interesele Frantei' si 'joaca rol de mediator' intr-o 'lume care devine putin nebuna', relateaza France Presse. 'M-am…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Europarlamentarul roman Maria Grapini i-a spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, prezent intr-o dezbatere despre viitorul Europei care a avut loc pe 17 aprilie in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca este arogant atunci cand spune ca Franța și Germania trebuie sa fie „o putere peste…

- Engleza i-a jucat feste presedintelui francez Emmanuel Macron, in timpul vizitei de trei zile in Australia. Cunoscut ca excelent vorbitor de limba engleza, Emmanuel Macron a avut prima sa scapare lingvistica dupa ce folosit un "false friend", un cuvant asemanator, dar cu inteles diferit.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com. Emmanuel Macron a discutat cu printul saudit Mohammed bin Salman la…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat ca Franta ar putea reduce numarul de senatori si deputati cu 30% si se va asigura ca 15% din parlamentari vor fi alesi prin sistemul de reprezentare proportionala, relateaza site-ul EUObserver.com si cotidianul The Guardian.