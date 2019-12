Franţa: Polemică legată de activităţile paralele ale arhitectului reformei sistemului de pensii Arhitectul reformei sistemului de pensii din Franta, un proiect care a suscitat uriase greve si manifestatii de peste 10 zile, a recunoscut sambata ca a exercitat 13 mandate de administrator in diverse fundatii si organisme pe langa functiile sale guvernamentale, in contextul in care este suspect de conflict de interese cu mediul asigurarilor private, relateaza AFP.



Jean-Paul Delevoye, inalt comisar pentru reforma sistemului de pensii, este parintele unui proiect guvernamental care urmareste, printre altele, sa inlocuiasca cele 42 de regimuri de pensie existente in prezent in Franta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

