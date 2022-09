Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a implementat recent o serie de masuri menite sa diminueze consumul de energie, in concordanta cu solutiile recomandate cu ocazia efectuarii ,,Auditului energetic complex pentru imobilul Palatului Parlamentului’’.

- Premierul Romaniei a cerut, in ședința de guvern de astazi, un plan de masuri astfel incat Romania sa poate oferi un exemplu in ceea ce privește reducerea consumului de energie la nivelul instituțiilor statului.

- Parisul va stinge luminile turnului Eiffel cu o ora mai devreme decat in mod obisnuit, va reduce temperatura apei in piscinele municipale si va amana incalzirea cladirilor publice in scopul economisirii energiei in iarna aceasta, a spus marti primarul orasului, relateaza Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis e de acord cu soluția UE de reducere a consumului de energie electrica cu 15%. Iohannis spune ca exista și locații unde se face risipa de energie electrica și spune ca in actuala criza e bine sa fim cumpatați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul francez al Culturii, Rima Abdul Malak, a anuntat infiintarea unui program de sprijinire a realizatorilor de filme care sunt privati de dreptul la libera exprimare in tarile lor de origine. Astfel, „Cameras libres” va permite primirea unor astfel de cineasti in Franta „pentru cel putin sase…

- Ministrul francez al Culturii, Rima Abdul Malak, și-a exprimat increderea in accelerarea lucrarilor de restaurare a Catedralei Notre-Dame, al carei obiectiv este redeschiderea la timp pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2024 din Franța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri

- Iluminatul public de pe 64 de strazi din Timișoara va deveni unul ”smart”, in urma unui proiect de investiție care vizeaza schimbarea a 2.783 de aparate de iluminat stradal cu lampi LED intinse. Proiectul care cuprinde documentația de avizare a lucrarilor de intervenție a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice…