- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda sa se poarte masca de protectie la reuniunile in familie de Craciun si la sarbatorile de la sfarsitul anului - in Europa -, a anuntat ea miercuri, avertizand cu privire la un ”risc mare” de intensificare a pandemiei la inceputul lui 2021, in contextul…

- Colonelul Constantin Vlase, care a preluat conducerea Spitalului Judetean Sibiu, anunta ca una din primele masuri luate a fost sa mute pacientii care au stat intr-un chiosc fast-food, fara toaleta si baie, informeaza Agerpres. De asemenea, mortii COVID-19 nu mai sunt asezati in sicrie de fata cu bolnavii…

- Europa se pregateste pentru primul Craciun pe timpul pandemiei de Covid-19, cu restrictii pentru reuniunile de familie, recomandari pentru evitarea imbratisarilor si o solicitare, politicoasa, ca si Mos Nicolae sa ”respecte distantarea sociala”, relateaza Reuters.

- Suedia a inregistrat un record de 7.240 infecții noi cu Sars Cov 2 in ultimele 24 de ore și 66 de decese. Franța amana Black Friday, iar Statele Unite raporteaza 192.805 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore. Suedia a inregistrat un record la cazurile noi de coronavirus: 7.240 de infecții in…

- La Garda de Sus locuitorii „au uitat” de noul coronavirus… Aceștia se plimba liniștiți, pe strada, fara maști, nu respecta distanțarea sociala și se pare ca nu au nicio grija cu privire la posibilitatea de se imbolnavi de COVID-19. Dupa cum se poate observa in imagini, in curtea bisericii exista o adunare…

- Autoritațile sanitare franceze au raportat, joi, 47.637 noi cazuri de infectie cu SARS-CoV-2, numarul total al cazurilor confirmate ajungand la 1,28 milioane. Alte 235 de decese atribuite COVID-19 ridica bilanțul total la 36.020, potrivit Reuters. Numarul pacienților aflați in stare grava la Terapie…

- Turismul a fost afectat grav in ultimele luni din cauza pandemiei de COVID. In prezent, mai bine de jumatate dintre statele UE, inclusiv Romania, sunt clasate cod roșu pe noua harta a restricțiilor de calatorie din cauza coronavirusului. Libertatea va prezinta o lista a țarilor in care puteți calatori…

- Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele zile. Franța a inregistrat doua zile la rand peste 40.000 de cazuri, iar Marea Britanie a avut…