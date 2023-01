Stiri pe aceeasi tema

- Olanda va sustine Romania in ceea ce priveste aderarea la Spatiul Schengen, l-a asigurat astazi, la Bucuresti, ministrul olandez de externe, pe omologul sau roman. Bogdan Aurescu a fost astazi gazda celor doi colegi europeni, Catherine Colonna, din Franta, si Wopke Hoekstra, din Olanda. Cei trei ministri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o vineri, 27 ianuarie 2023, la Palatul Cotroceni, pe ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze, Catherine Colonna, aflata in vizita oficiala in Romania. Vizita ministrului francez are loc pe fondul unei intense coordonari romano-franceze…

- Ministrul olandez al Afacerilor Externe, Wopke Hoekstra, a declarat vineri ca tara sa va sustine Romania in ceea ce priveste dosarul Schengen. El a sustinut o conferinta de presa comuna, la Bucuresti, alaturi de omologii roman, Bogdan Aurescu, respectiv francez, Catherine Colonna. „Este un subiect…

- Ministrul de Externe al Franței, Catherine Colonna, și omologul sau din Regatul Țarilor de Jos, Bastiaan Hoekstra, au semnat vineri, la București, impreuna cu șeful diplomației romane Bogdan Aurescu, o declarație trilaterala.

- Vizita ministrului francez are loc pe fondul unei intense coordonari romano-franceze la nivel inalt, in plan bilateral și in cadrul UE și NATO, și al celebrarii a 15 ani de la semnarea Declarației comune privind Parteneriatul Strategic, precum și al creșterii contribuției Franței la postura de descurajare…

- Franta vrea sa avanseze cu contractele militare profitabile din Romania dupa ce a trimis in aceasta tara tancuri de lupta si un sistem de aparare antiaeriana ca parte a eforturile de a intari prezenta NATO pe flancul estic in contextul invaziei ruse din Ucraina, au declarat surse diplomatice, potrivit …

- Seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu , si omologii sai din Franta – Catherine Colonna si Olanda – Wopke Hoekstra au vizitat, astazi, Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu, programul cuprinzand interactiuni cu personalul militar, mai ales francez si olandez, precum si vizitarea…

- Poliția a fost sesizata prin 112 in acest caz, dupa ce o camerista l-a gasit decedat pe barbat , care avea o foarfeca infipta in gat. Ancheta va fi preluata de Parchetul Militar. Cetațeanul francez avea 41 de ani și era militar al forțelor franceze. Barbatul se cazase la acel hotel joi, 3 noiembrie,…