Franța: Judecătorii l-au declarat pe Sarkozy declarat vinovat de corupție Un tribunal francez l-a declarat pe fostul președinte Nicolas Sarkozy vinovat de tentativa de mituire a unui judecator și de trafic de influența, Sarkozy devenind astfel al doilea șef de stat din istoria Franței moderne ce este condamnat pentru corupție, transmite Reuters.



Parchetul national financiar a cerut în decembrie patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, împotriva fostului presedinte al Republicii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent în Franta.



