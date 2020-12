Stiri pe aceeasi tema

- Franta si mai multe alte tari si-au inchis luni granitele cu Marea Britanie, de teama unei noi tulpini a coronavirusului care este mult mai contagioasa. Masurile au provocat haos in transporturi si au blocat numerosi francezi in Marea Britanie. Cetatenii britanici sau cetatenii unor tari terte cu rezidenta…

- Guvernul Frantei a anuntat, marti seara, ca toti cetatenii tarilor Uniunii Europene care vin din Marea Britanie trebuie sa prezinte la frontiera rezultate negative la teste de coronavirus. Franta si alte tari din cadrul Uniunii Europene au impus in ultimele zile restrictii privind deplasarile…

- Guvernul Frantei a anuntat, marti seara, ca toti cetatenii tarilor Uniunii Europene care vin din Marea Britanie trebuie sa prezinte la frontiera rezultate negative la teste de coronavirus. - continua...

- Noul tip de coronavirus aparut in Marea Britanie și depistat deja in cateva state UE a dus la convocarea unei reuniuni de urgența, luni, la Bruxelles, pentru discutarea masurilor ce se impun, scrie Hotnews, care citeaza AFP.Italia, Belgia și Olanda au anunțat duminica suspendarea zborurilor dinspre…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat sambata, la Vaslui, ca nu se pune problema unui lockdown la nivelul Romaniei din cauza crizei Covid, informeaza Agerpres. Ministrul spune ca vor fi impuse restricții suplimentare, in funcție de evoluția epidemiologica pe județe sau localitați. "E din ce in…

- Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele zile. Franța a inregistrat doua zile la rand peste 40.000 de cazuri, iar Marea Britanie a avut…

- Peste tot in lume cazurile au crescut constant de-a lungul saptamanii chiar daca noile cazuri de infectii in cele mai afectate tari, precum India si Brazilia, au aratat semne de scadere. Varful focarului in Europa s-a mutat in Marea Britanie, Rusia, Spania si Franta, care au raportat cel putin peste…

- Guvernul de la Londra a decis inasprirea masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19. Cetațenii din Marea Britanie care incalca masura izolarii risca amenzi de pana la 10.000 de lire sterline, potrivit BBC citat de Digi24.ro.. Persoanele care au fost testate pozitiv pentru coronavirus sau sunt…