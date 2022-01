Franța: Funcționarii unei școli talmudice au fost arestați fiind acuzați de o serie de infracțiuni Aproximativ cincisprezece oficiali ai unei școli talmudice din Franța au fost duși în arestul poliției, suspectați de abuz fizic și psihologic asupra celor șaizeci de studenți ai instituției, în principal minori americani și israelieni, a anunțat procurorul din Meaux, citat de AFP și Le Figaro.

&"Aceasta unitate ar gazdui nedeclarat mulți minori de naționalitate americana și israeliana care nu vorbesc limba franceza, în condiții abuzive: încarcerare, confiscarea actelor de identitate, condiții de trai degradante, acte de maltratare, lipsa accesului la educație și îngrijire,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

