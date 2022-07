Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele de pe liniile 28 si M29 vor circula deviat, in perioada 22.07.2022 – 07.08.2022, din cauza lucrarilor la covorul asfaltic de pe strada Andrei Șaguna și Calea Dorobanților, dupa cum urmeaza: Linia M29 – intre V. Economu și Pod Ghiroda vor circula pe traseul existent; intre Pod Ghiroda și…

- Magistratii de la Tribunalul Dolj a condamnat, ieri, opt inculpati deferiti justitiei pentru tentativa de omor, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice sau portul fara drept de obiecte periculoase. Patru dintre inculpati sunt acuzati ca, in ianuarie 2019, au atacat un barbat cu sabiile si…

- Francezii voteaza duminica in numar ceva mai mare fata de acum o saptamana pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative, al caror rezultat va determina marja de manevra a presedintelui Emmanuel Macron pentru urmatorii cinci ani impotriva unei stangi pregatita de lupta, potrivit AFP. Absenteismul…

- In Franța a avut loc, duminica, primul tur al alegerilor legislative. Lupta finala se va da duminica viitoare, la al doilea tur al alegerilor. Blocul de stanga Nupes (LFI, PCF, PS si EELV) si ”Ensemble”, o coalitie macronista a partidelor de centru si centru-dreapta LREM / Renaissance, MoDem si Horizons…

- Reprezentantii coalitiei NUPES, creata la initiativa lui Jean-Luc Melenchon, liderul partidului de stanga „Franta Nesupusa”, au primit, conform informatiilor preliminare, 26,2% din voturi.

- Coalitia fortelor de stanga (NUPES) si alianta de centru Impreuna!, care il sustine pe presedintele Emmanuel Macron, sunt aproape la egalitate in urma primului tur al scrutinului parlamentar din Franta, conform sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Conform unui sondaj de tip exit-poll efectuat…

- Sectiile de votare din Franta s-au deschis duminica pentru primul tur al alegerilor legislative, electoratul francez urmand sa desemneze un nou parlament, la numai cateva saptamani dupa realegerea lui Emmanuel Macron in functia de presedinte al tarii, transmite AFP. Incepand de la ora locala 08:00 (06:00…

- Partidul Socialist și partidul de extrema stanga La France Insoumise (LFI) - „Franța Nesupusa” - au ajuns la un acord in principiu pentru a forma o alianța in vederea alegerilor parlamentare din Franța ce vor avea loc in luna iunie, a anunțat miercuri Adrien Quatennens, membru LFI, pentru postul de…