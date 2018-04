Franţa: Ciocniri violente între militanţi de extremă stânga şi forţele de ordine Vestul Frantei a fost vineri pentru a cincea zi consecutiv scena ciocnirilor intre jandarmi si protestatari, dupa ce o operatiune a fortelor de ordine pentru evacuarea militantilor care ocupau ilegal santierul abandonat al unui aeroport s-a transformat intr-o confruntare violenta care pare sa se prelungeasca, relateaza Reuters. Raidul desfasurat luni in zori, care a vizat demolarea baracilor improvizate de militanti ecologisti si anarhisti la Notre-Dame-des-Landes, in apropierea orasului Nantes, a fost urmat de ciocniri cu ocupanti ai terenului care au refuzat sa plece. Potrivit politiei, la fata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

