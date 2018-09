Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a pledat joi pentru proceduri europene de expulzare a migrantilor economici ilegali 'mai eficiente si mai armonioase', inainte de o reuniune cu omologii sai europeni la Viena, relateaza AFP. In cadrul conferintei de joi si vineri a…

- Austria a propus joi folosirea fortelor armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE.…

- Votul Regatului Unit de a parasi Uniunea Europeana nu ar trebui sa fie asociat cu miscarile populiste de pe continent, a declarat ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, pentru postul de radio national al Frantei, scrie Politico, conform News.ro . „Adevarata greseala este sa confundam Brexitul cu…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va fi audiat de parlamentari saptamana viitoare, dupa ce guvernul se confrunta cu critici privind modul in care a abordat problema bodyguardului președintelui Emmanuel Macron care a fost filmat batand protestatari, relateaza Reuters.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor intalni vineri, in orasul austriac Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite, anunta agentia IRNA, citata de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Dreptul international obliga Italia sa primeasca nava Lifeline, pe care se afla migranti salvati pe mare, intr-un port italian, a sustinut luni ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, care a precizat ca Roma nu se afla in pozitia de a da Frantei lectii de comportament, transmite…