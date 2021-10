Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Parisului si candidata socialistilor la presedintia Frantei, Anne Hidalgo, a deplans faptul ca tineri francezi care doresc sa urmeze Medicina se inscriu la facultati din Romania sau Belgia pentru ca nu reusesc acest lucru in Franta, desi aceasta tara are un deficit de personal medical, consemneaza…

- Primarul Parisului si candidata socialistilor la presedintia Frantei, Anne Hidalgo, a deplans faptul ca tineri francezi care doresc sa urmeze Medicina se inscriu la facultati din Romania sau Belgia pentru ca nu reusesc acest lucru in Franta, desi aceasta tara are un deficit de personal medical.

- ​Germania este, detașat, pe primul loc în lista țarilor de unde românii aduc mașini second-hand, pe locul doi fiind Belgia, arata datele companiei CarVertical. Topul este completat de Olanda, Italia și Spania, arata datele care nu se refera la toata piața, ci la 75.000 de mașini care au…

- Franța nu a renunțat la lupta în semifinala Ligii Națiunilor contra Belgiei de joi seara. Conduși cu 2-0, elevii lui Didier Deschamps au întors scorul și au câștigat. Dupa partida, Paul Pogba a vorbit despre discuția echipei de la pauza, în urma careia aceștia au ieșit total…

- Padurea Pedagogica de la Tașuleasa Social, proiect unic in țara, a ajuns la 10 ani. De-a lungul celor 10 ani, peste 9.000 de copii și tineri din 20 de țari i-au trecut pragul și au invațat in mijlocul naturii. Padurea Pedagogica este un proiect pus la punct de Tașuleasa Social acum 10 ani. A fost denumit…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a urcat doua pozitii si se afla pe locul 40 in clasamentul competitiei Cupa Davis, dar publicitatii luni, dupa ce a invins in weekend Portugalia cu scorul de 3-1, la Cluj-Napoca, in primul tur al Grupei Mondiale. Portugalia se mentine pe locul 28. Romania nu are…

- Duminica a intra in vigoare noua lista a tarilor in functie de riscul epidemiologic. Astfel, Franta intra pe lista rosie, alaturi de Grecia, Spania, Maria Britanie, Irlanda si Portugalia. Persoanele nevaccinate care sosesc in Romania din aceste tari trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile. Sunt…

- Șase țari UE au depașit Marea Britanie in campania de vaccinare, in vreme ce 14 state membre au luat-o in fața SUA, arata cifrele compilate de site-ul Our World in Data . Ritmul zilnic de administrare a dozelor sugereaza ca și alte state UE vor depași, in viitorul apropiat, SUA și Marea Britanie, odinioara…