- Ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, s-a declarat optimist ca grupul american Tesla va construi o uzina in Franta, dupa discutiile care au avut loc intre presedintele Emmanuel Macron si directorul general de la Tesla, Elon Musk, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Elon Musk este in…

- Revoltele din Franța au parut sa fie mai puțin intense sambata noapte, in condițiile in care zeci de mii de polițiști fusesera desfașurați in orașele din intreaga țara dupa inmormantarea adolescentului de origine nord-africana a carui impușcare de catre poliție a declanșat tulburari la nivel național,…

- Președintele francez Emmanuel Macron s-a intalnit luni, 15 mai, cu antreprenorul miliardar Elon Musk la Palatul Elysee, inaintea unei conferințe de afaceri la Versailles. Musk, directorul general al Tesla, care a cumparat rețeaua de socializare Twitter intr-o tranzacție de 44 de miliarde de dolari anul…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, s-a angajat vineri sa ia masuri contra retailerilor de alimente daca acestia nu transfera catre consumatori preturile cu ridicata mai scazute, in conditiile cresterii costului vietii, transmite Reuters. Pe plan global, preturile cu ridicata la alimente au…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat ca Franta este un "aliat solid si de incredere" al Statelor Unite, dar ca este necesara implicarea Chinei, el incercand astfel sa clarifice declaratiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron.

- Franta si Uniunea Europeana vor sa aiba o linie politica independenta de Statele Unite si de China, dar vor ramane aliati "puternici" ai Washingtonului, afirma ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, pe fondul criticilor referitoare la abordarea presedintelui Emmanuel Macron, informeaza Mediafax."Noi…

- Statele Unite au „incredere” in relatia „excelenta” cu Franta, a dat asigurari luni purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate de la Casa Alba, John Kirby, intrebat despre afirmatiile președintelui Emmanuel Macron privind Taiwanul, care au fost comentate pe larg peste Atlantic.