Franța ar putea introduce limba arabă în școli Ministrul francez al Educației Jean-Michel Blanquer ia in calcul introducerea limbii arabe in școli. Acesta a declarat ca este vorba de o "strategie calitativa" de a da limbii arabe prestigiul pe care il merita, scire B1. "Una dintre marile limbi literare și trebuie invațata" "Araba (...) este una dintre marile limbi literare și trebuie invațata nu doar de cei din regiunea Magrebului sau din țarile arabe. (...) Este vorba despre o strategie calitativa cu privire la limba araba. Vom verifica și modul in care aceasta limba este invațata in prezent in diverse structuri dedicate și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta impartaseste 'aceeasi viziune' asupra Europei cu noul guvern populist italian, a dat asigurari miercuri, la Roma, ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, relateaza AFP. 'Noi impartasim aceeasi viziune a constructiei europene, a zonei euro si a relatiilor comerciale', a declarat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a indicat vineri la Lisabona ca are in vedere o Europa construita in trei cercuri in urmatorii 10-15 ani, cu Franta chemata sa faca parte din tarile cele mai integrate, 'inima reactorului', informeaza AFP.Intrebat despre viziunea sa asupra Europei in…

- Marele fotbalist francez Alain Giresse a rememorat pentru „Evenimentul zilei” celebra semifi nala Franța – RFG din 1982 și meciul Universitatea Craiova – Bordeaux, reamintindu-și de 5 dintre fotbaliștii olteni!

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a denuntat cu tarie sambata, cu 24 de ore inaintea unui mini-summit european asupra migratiei care se anunta exploziv, "aroganta" presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite AFP, conform agerpres.ro. Enumerand cifrele sosirilor de migranti…

- Germania si Franta vor sa se implementeze un buget comun al zonei euro la orizontul lui 2021, cu scopul de a proteja mai bine de crize, au anuntat licerii celor doua tari marti, la Berlin. ”Ne angajăm în vederea unui buget al (zonei) euro”, a declarat cancelarul german Angela…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP, preia Agerpres.Sustinand un discurs in fata Senatului,…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…