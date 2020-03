Stiri pe aceeasi tema

- Aceste noi decese reprezinta o crestere zilnica de 21%, o tendinta usor incetinita fata de ultimele doua zile, in timp ce Franta a patruns in cea de-a doua saptamana de izolare la domiciliu. Aceste date reprezinta doar mortalitatea inregistrata in spitale, insa autoritatile au precizat ca in curand…

- Directorul general al Departamentului francez pentru Sanatate, Jerome Salomon, a anuntat ca Franta a inregistrat 22.300 de cazuri confirmate. In prezent, 10.176 de persoane sunt spitalizate, dintre care 2.516 in stare grava la Terapie Intensiva, adica cu 434 in plus fata de ziua precedenta, informeaza…

- Pe langa simptomele cunoscute pana acum ale COVID-19 - febra, tusea, dispneea (greutate in respiratie) -, medici ORL francezi avertizeaza asupra unui alt simptom asociat, in opinia acestora, bolii provocate de noul coronavirus: pierderea mirosului, informeaza sambata AFP. Specialisti in otorinolaringologie…

- Bilantul epidemic a ajuns la 450 de morti in Franta, numarul total al cazurilor de coronavirus fiind de 12.612, a anuntat, vineri seara, Jerome Salomon, directorul Departamentului francez pentru Sanatate,...

- De asemenea, autoritațile au anunțat 10.955 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, cu o creștere de 20% in ultimele 24 de ore. Dintre cele peste 10.000 de cazuri, 1.122 se afla in stare grava și au nevoie de ventilatoare. Estimativ, Franța are aproximativ 5.000 de paturi echipate cu…

- Bilantul epidemic a ajuns la 175 de morti in Franta si se inregistreaza in total 7.730 de cazuri, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate de la Paris, anunța MEDIAFAX.Bilantul epidemiei de coronavirus este de 175 de morti in Franta si s-au inregistrat pana acum 7.730 de cazuri,…

- Criza noului coronavirus lovește și in sistemul sanitar din Franța, dupa ce aproape ca l-a devastat pe cel din Italia. Francezii spun ca numarul cazurilor de coronavirus crește mai repede decat pot pune ei la dispoziție locuri in spitale.Autoritatile sanitare franceze au lansat luni un semnal de alarma…

- Bilantul epidemic a ajuns la 33 de morti in Franta, unde se inregistreaza 1.784 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile, iar presedintele Emmanuel Macron a indemnat Uniunea Europeana sa faca tot ce este "necesar" la nivel medical si economic, anunța MEDIAFAX.Jerome Salomon, directorul…