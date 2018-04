Franta: Antisemitismul-mai mult de 300 de personalitati denunta o epurare etnica

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, avocatul sau Thierry Herzog si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost trimisi in judecata la un tribunal corectional, in dosarul interceptarilor, a declarat o sursa apropiata dosarului - confirmand o informatie dezvaluita de ziarul Le Monde - pentru AFP.Potrivit…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy, avocatul sau Thierry Herzog si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost trimisi in judecata, joi, in scandalul ascultarilor telefonice, a declarat pentru AFP o sursa apropiata acestui dosar, confirmand astfel o informatie publicata de cotidianul Le Monde. Conform…

- Franta a inregistrat anul trecut un deficit public mai mic decat era de asteptat, de 2,6% din produsul intern brut (PIB), in loc de 2,9%, cum preconizau autoritatile initial, a anuntat luni institutul national de statistica, potrivit Le Monde. Este pentru prima data din 2007 cand Franta revine sub pragul…

- Fost președinte francez Nicolas Sarkozy a fost reținut de procurori, fiind in acest moment audiat in legatura cu o finantare ilegala a campaniei din 2007, informeaza Le Monde.Sarkozy ar fi primit 5 milioane de euro de la apropiati ai fostului dictator din Libia, Gaddafi. Potrivit presei…

- Cancelarul german se confrunta cu un mediu mai ostil ca niciodata. Ea este acum in fruntea unui guvern care a facut din "relansarea Europei" prioritatea sa. Ne putem bucura de aceasta stabilitate a principalei economii a zonei euro. De asemenea, Emmanuel Macron nu poate decat sa se bucure ca are la…

- Presedintele Frantei a profitat marele eveniment Paris Fashion Week, si a invitat peste o suta de personalitați din lumea modei la Palatul Elysee. Inainte de cina (și dupa fotografia de familie), Macron a ținut un discurs in care a multumit tuturor și ia incurajat sa aleaga Franța

- Franta numara in 2017 peste o jumatate de milion de lucratori legal detasati, o cifra semnificativ mai mare (+ 46%) fata de 2016, in special datorita unei mai bune colectari de date, a relatat luni ziarul Le Monde. Anul trecut, "Franta a avut putin peste 516.000 de salariati detasati, in afara transportului…