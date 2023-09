Franța a declanșat tăvălugul pentru iPhone: Belgia, Olanda și Germania fac anchete legate de radiații Autoritațile din Belgia, Olanda și Germania au anunțat ca fac anchete legate de scandalul iPhone 12. Decizia a fost luata dupa ce Franța a decis sa opreasca vanzarile telefonului despre care s-a spus ca emite un nivel prea mare de radiații, potrivit BBC. Mai multe țari europene spun ca vor face investigații dupa ce Franța a ordonat Apple sa inceteze vanzarile. Este vorba despre Belgia, Olanda și Germania care au anunțat ca analizeaza problema, scrie Mediafax. ANFR, autoritatea franceza care controleaza domeniul frecvențelor radio i-a solicitat gigantului tehnologic sa remedieze telefoanele existente.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Belgia, Olanda și Germania au anunțat ca fac anchete legate de scandalul iPhone 12. Decizia a fost luata dupa ce Franța a decis sa opreasca vanzarile telefonului despre care s-a spus ca emite un nivel prea mare de radiații, potrivit BBC.

- Autoritațile franceze au retras de la vanzare un model de IPhone, dupa ce masuratorile facute ar fi aratat ca telefonul produce o absorbție a energiei electromagnetice de catre organism peste standardul european admis.

- De curand, Franța a luat hotararea de a opri vanzarea modelului de telefon iPhone 12, fabricat de Apple, asta in urma nivelului ridicat de radiatii, mai exact peste pragul admis. In același timp, compania nu a stat pe ganduri și a reacționat la scurt timp dupa ce au auzit cerința francezilor. Ce se…

- Autoritațile din Franța au ordonat companiei Apple sa opreasca vanzarile iPhone 12 deoarece s-a constatat ca telefonul emite radiații electromagnetice prea mari, potrivit BBC. ANFR, autoritatea franceza care controleaza domeniul frecvențelor radio, i-a solicitat gigantului tehnologic sa remedieze telefoanele…

- iPhone12 INTERZIS la vanzare in Franța: telefonul produs de Apple emite radiații electromagnetice peste limita permisa Masuri drastice impotriva Apple in Franța: Autoritațile franceze de reglementarea frecvențelor radio au intervenit impotriva gigantului tehnologic Apple, ordonand oprirea vanzarilor…

- La 14 ani de la ultimul episod al emisiunii „Din dragoste”, cu care a scris istorie in televiziune, Mircea Radu se intoarce „pe sticla”. Nu in calitate de prezentator al show-ului care l-a consacrat, ci cu un nou format pentru care a filmat deja cateva episoade. Mircea Radu a anunțat pe rețelele de…

- Casatoriile care se incheie prin divorț in Romania dureaza in medie 14,5 ani. Este a 17-a țara europeana cu cea mai mare durata medie, conform unei estimari independente facuta de echipa site-ului de matrimoniale SugarDaters . Al treilea an de casatorie este cel care inregistreaza cel mai mare numar…

- Timp de 7 zile, Caffe Festival EUROPAfest așteapta iubitorii de jazz la jam sessions cu artiști consacrați și talente ale noului val din Italia, Franța, Spania, Germania, Israel, Polonia, SUA, Olanda, Slovenia, Japonia, Ucraina, Australia, Belgia, Bulgari