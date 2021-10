Franța a câștigat a doua ediție a Ligii Națiunilor (2-1 vs Spania) ​Selectionata Franței a câstigat a doua editie a Ligii Natiunilor la fotbal, dupa ce a învins echipa Spaniei cu scorul de 2-1, duminica seara, în finala jucata pe Stadionul Giuseppe Meazza (San Siro) din Milano.



Oyarzabal a deschis scorul pentru iberici ('64), dar Benzema a egalat rapid ('66) cu o execuție superba din colțul careului. Golul victoriei francezilor a fost înscris de Mbappe, dintr-o poziție suspecta de ofsaid ('80 - reușita a fost validata cu ajutorul sistemului VAR).



Au evoluat echipele:



Spania: Simon - Azpilicueta, Garcia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul francez Adrien Rabiot va rata finala Ligii Natiunilor la fotbal, impotriva reprezentativei Spaniei, programata duminica la Milano, dupa ce a fost testat pozitiv la Covid-19, informeaza Gazzetta dello Sport, citat de agerpres. Componentii lotului selectionatei Frantei au fost supusi…

- O cladire rezidențiala de cinci etaje din orașul Batumi, cunoscut oraș turistic la Marea Neagra din Georgia, s-a prabușit, vineri, din motive necunoscute inca. Building #collapsed in #batumi pic.twitter.com/kBRLkI7UEz — Egon Becker (@egon140673) October 8, 2021 Sursa Foto: Twitter.comLumea se afla…

- Actrița Yulia Peressild, in varsta de 37 de ani, și regizorul Klim Chipenko, de 38 de ani, de origine rusa, s-au imbarcat marți, 5 octombrie, intr-o racheta spre Stația Spațiala Internaționala pentru a filma prima producție in spațiu, relateaza Euronews . Rusia vrea sa inscrie puncte simbolice fața…

- Italianul Jannik Sinner și-a aparat, duminica, titlul câștigat anul trecut la Sofia, dupa un meci împotriva francezului Gael Monfils.Sinner (14 ATP, principal favorit) s-a impus în fața lui Monfils (20 ATP, cap de serie nr. 2) dupa doar o ora si 20 de minute de joc, scor 6-3, 6-4.Sinner…

- Luis Suarez nu a uitat modul în care a fost îndepartat de la FC Barcelona în vara anului trecut, atacantul ironizându-l pe Ronald Koeman, tehnicianul care nu a fost de acord cu pastrarea fotbalistului pe Camp Nou. Suarez a marcat al doilea gol al derbiului dintre Atletico…

- Manchester United a obținut o victorie dramatica impotriva lui Villarreal, pe Old Trafford, scor 2-1, in runda secunda din grupa F a UEFA Champions League. In reeditarea finalei Europa League din sezonul trecut, Villarreal a avut ocazii uriașe in prima parte a meciului de pe Old Trafford. David De Gea…

- Save Romania Union - Party of Liberty, Unity and Solidarity Alliance (USR PLUS) members vote, starting Wednesday, the new chair of the party resulting from the merger between USR and PLUS, the result of the online election will be validated by the USR PLUS congress that will take place on the weekend…

- Chelsea Londra, campioana Europei, a debutat cu o victorie clara, 3-0 cu Crystal Palace, in primul sau meci din etapa de debut a campionatului englez de fotbal Premier League. Chelsea s-a impus prin golurile marcate de Marcos Alonso (27), Christian Pulisic (40) si Trevoh Chalobah (58).…