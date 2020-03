Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans, a intrat in izolare autoimpusa dupa ce a participat la o reuniune cu secretarul de stat francez Brune Poirson, testata pozitiv cu noul coronavirus, a comunicat luni executivul european, transmite AFP. 'Vicepresedintele…

- Sonia Argint-Ionescu este suspecta de coronavirus dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv cu Covid-19. Sonia Argint Ionescu a facut dezvaluirea pe contul sau de Facebook. Prezentatoarea de televiziune a intrat in contact direct cu o persoana care a fost invitata in emisiunea…

- IresponsabilitateaGuvernului PNL baga in carantina Prefectura si Consiliul Judetean Maramures dupa ce presedintele liberalior maramureseni acesta a participat in urma cu mai putin de 24 de ore la instalarea noului subprefect desi este posibil sa fie infectat cu coronavirus. Ionel Bogdan a participat…

- Toti membrii Misiunii filipineze la ONU se afla in autoizolare dupa ce o colega a fost diagonsticata, joi seara, cu COVID-19, a anuntat, vineri, DPA, scrie Antena 3. Filipineza a prezentat primele...

- Sophie Gregoire Trudeau, soția lui Justin Trudeau are coronavirus, a informat cabinetul prim-ministrului canadian, noteaza CNN. Aceasta se simte bine, are simptome minore și va ramane in izolare, se mai arata in informarea oficiala. Premierul Justin Trudeau nu prezinta insa simptome de niciun fel, insa…

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avut la Bruxelles intalniri si discutii cu Frans Timmermans, vicepresedinte al Comisiei Europene, si Sergei Stanisev. "Astazi am avut doua intalniri extrem de reusite cu dl. Frans Timmermans, Vicepresedintele Executiv al Comisiei Europene si dl. Sergei…

- Premierul Ludovic Orban incepe astazi o vizita oficiala de trei zile, la Bruxelles. Seful Guvernului se va intalni atat cu liderii Uniunii Europene, cat si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La Bruxelles, premierul este insotit de Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, si de trei…