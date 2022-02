Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica, pentru un mandat de cinci ani. Unul dintre primii șefi de stat care l-a felicitat a fost Klaus Iohannis. El a transmis un mesaj pe contul sau de Twitter in care vorbește despre „parteneriatul puternic intre Romania și Germania”. …

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis l a felicitat, duminica, 13 februarie, printr o postare pe Twitter, pe Frank Walter Steinmeier pentru realegerea in functia de presedinte federal german, precizand ca asteapta cooperarea pentru un parteneriat puternic intre cele doua tari."Felicitari, domnule Frank…

- Aflat in functie din martie 2017, social-democratul Frank-Walter Steinmeier a fost reales, duminica, pentru al doilea mandat de cinci ani in funcția de președinte al Germaniei, dupa ce a fost sprijinit de principalele partide politice ale tarii, transmit agentiile internationale de presa, citate de…

- Președintele Joe Biden intenționeaza sa vorbeasca sambata cu președintele rus Vladimir Putin. SUA au avertizat vineri ca Rusia ar putea ataca Ucraina cu bombe și rachete in orice moment, relateaza CNN, care citeaza sub anonimat „o persoana familiarizata cu acest subiect”. La randul sau, Palatul Elysee…

- Lider al PMP și fost ministru de Externe, Cristian Diaconescu, susține ca Vladimir Putin a pus Romania pe masa negocierilor, din cauza scutului antiracheta de la Deveselu. Diaconescu remarca faptul ca toți liderii țarilor din regiune au avut deja discuții cu Vladimir Putin, mai puțin Klaus Iohannis,…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…

- Gazoductul Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze în cazul unei noi „escaladari” în Ucraina, în baza unui acord de principiu între Berlin si Washington, a menționat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock,duminica seara, transmite AFP . Din…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea joi consultari cu noua tari est-europene membre ale NATO, printre care Romania, in privinta summitului cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si temerilor unei invazii a Ucrainei, a anuntat miercuri Casa Alba, noteaza AFP, conform AGERPRES. Joe Biden va avea…