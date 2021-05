Franciza Saw a depăşit pragul de 1 miliard de dolari din încasări Franciza horror „Saw” a depasit pragul de 1 miliard de dolari incasari din vanzarea de bilete gratie celui mai recent film, „Spiral”, care s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, informeaza News.ro. „Spiral” a generat incasari de 4,5 milioane de dolari, in America de Nord, in ultimele trei zile, si 2,67 milioane de dolari, la nivel international, potrivit boxofficemojo.com. Astfel, totalul incasarilor generate la nivel global de franciza cu noua lungmetraje, a ajuns la 1,0007 miliarde de dolari. Franciza lansata in 2004 a fost creata de James Wan… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 66.500 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 50 de reactii adverse. Totodata a fost depasit pragul de 2 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze, a anuntat luni Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19…

- Autoritațile spun ca sunt toate șansele sa se ajunga și la numarul de 5 milioane de persoane vaccinate la inceputul lunii iunie, in condițiile in care campania va continua in același ritm ca pana acum. O noua borna importanta in procesul de vaccinare anti-Covid a fost atinsa aseara, cand a fost administrata…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, marti seara, a fost depasit pragul de 5 milioane de doze de vaccin administrate. Din 27 decembrie pana in prezent au fost imunizate 3.158.000 de persoane. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei…

- Anuntul a fost facut joi de AT&T, condusa de John Stankey. Cifrele comunicate au depasit asteptarile de pe Wall Street. Compania-mama a comunicat 43,9 miliarde de dolari venituri si castiguri ajustate pe actiune de 86 de centi. Acesta a fost, potrivit AT&T cel mai bun prim trimestru de an al companiei…

- Sambata, bilantul global al deceselor asociate Covid-19 a ajuns la 3 milioane. Totodata, numarul cazurilor de contaminarea a ajuns aproape de pragul de 140 de milioane, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins

- Peste 2,5 milioane de persoane din Romania au primit prima doza de vaccin de la inceputul campaniei, la 27 decembrie 2020, acest prag fiind depașit vineri, cand, potrivit informațiilor oficiale, s-a ajuns la 2.523.620 de persoane imunizate. 79.634 de vaccinuri au fost administrate in ultimele 24 de…

- Amazon Prime a depasit pragul de 200 de milioane de abonati la nivel global, a anuntat fondatorul Jeff Bezos in ultima scrisoare transmisa actionarilor din postura de CEO, potrivit Variety. In ianuarie 2020, Bezon anunta ca platforma are 150 de milioane de membri. Compania rareori anunta astfel…

- Peste doua milioane de doze de vaccin au fost administrate in Romania de la inceputul campaniei, la 27 decembrie 2020, acest prag fiind depașit joi, cand, potrivit datelor oficiale, s-a ajuns la 2.019.757 de doze injectate, cele mai multe fiind de la Pfizer/BioNTech.