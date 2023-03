Stiri pe aceeasi tema

- Desi a sosit saptamana aceasta la Moscova intr-o postura de mediator intre Rusia si Ucraina, presedintele chinez Xi Jinping a semnalat mai degraba prin aceasta vizita sprijinul sau pentru presedintele rus Vladimir Putin in fata occidentalilor care incearca izolarea sa, comenteaza joi, intr-o ampla analiza,…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a aflat intr-o vizita oficiala la Moscova, intr-o postura de mediator al conflictului dintre Rusia și Ucraina. Vizita semnaleaza mai degraba spijinul pentru președintele rus, din ce in ce mai izolat de Occident, relateaza France Prese.

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, ‘prioritatea’ pe care o acorda relatiilor ‘strategice’ intre Moscova si Beijing, doua ‘mari puteri’, declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…

- Președintele american Joe Biden a declarat la inceputul acestei saptamani ca planuiește sa vorbeasca ”in curand” cu omologul sau chinez, Xi Jinping. Aceste discuții au loc periodic, la cateva luni, insa momentan au trecut peste 4 luni de cand cei doi lideri de stat au discutat. Xi Jinping merge in Rusia,…

- Vizita in Rusia a presedintelui Chinei, Xi Jinping, si aprofundarea relatiilor intra in contradictie cu initiativele de pace ale Beijingului, in contextul in care liderul chinez pare sa contribuie la consolidarea pozitiei presedintelui Vladimir Putin, conform cotidianului The New York Times, citat de…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- Președintele chinez Xi Jinping va vizita Moscova pentru a se intilni cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza The Wall Street Journal. Sursa publicației clarifica faptul ca Beijingul intenționeaza sa joace un „rol mai activ” in incheierea conflictului militar din Ucraina. Se observa ca vizita liderului…