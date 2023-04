Stiri pe aceeasi tema

- O ofensiva eșuata a Kievului va permite Rusiei sa prinda Ucraina din scurt, a declarat un consilier al lui Vladimir Putin, relateaza Sky News . Rusia ar putea mobiliza 400.000 de oameni pentru un „atac final”, in timp ce Occidentul va fi lipsit de arme, a declarat Dmitri Suslov. „Daca ofensiva de la…

- Intr-o seara de la sfarsitul lunii decembrie, in timp ce locuitorii Moscovei se plimbau pe strazile luminate ale orasului in asteptarea sarbatorilor de sfarsit de an, un grup de vechi prieteni s-au adunat la cina in apartamentul unui oficial de stat cu rang inalt. Unii dintre invitatii prezenti,…

- Lituania a anuntat duminica ca va cere noi sanctiuni impotriva Moscovei si a Minskului ca raspuns la planul Rusiei de a stationa arme nucleare tactice in Belarus, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Declaratia ministerului de Externe al Lituaniei a venit la cateva ore dupa ce NATO l-a criticat…

- Cele mai importante declarații: "Ceea ce face regimul de la Kiev, actele teroriste ale celor care conduc acum Ucraina trebuie sa inceteze. " Ceea ce fac SUA și NATO ne amintesc ceea ce au facut in Iugoslavia, in urma cu cațiva ani. "Noi ne protejam interesele, ne protejam oamenii și suntem sinceri…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat joi ca va ordona trupelor sale sa lupte alaturi de aliatul Rusia doar daca o alta țara lanseaza un atac impotriva Belarusului, a relatat agenția de presa de stat Belta. Lukașenko, care a negat in repetate randuri afirmațiile Kievului și ale Occidentului…

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in jurul datei de 24 februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a acuzat joi, 2 februarie, Rusia ca isi pregateste fortele armate pentru a „se razbuna” pe Ucraina, dar si pe Europa, care sprijina Kievul in fata invaziei declansate acum aproape un an de Moscova, relateaza France Presse. „Rusia isi concentreaza fortele, stim…

- Administratia Biden incepe sa-si flexibilizeze pozitia avuta pana acum in razboiul din Ucraina si ia in considerare argumentul Kievului ca are nevoie de arme mai puternice pentru a lovi peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 si unde se afla aproximativ 70.000 de soldati rusi si mai multe baze militare…