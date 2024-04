Stiri pe aceeasi tema

- Un sportiv din lotul național de juniori ar fi fost supus unor umilințe greu de imaginat, in timpul unui cantonament la Reșita. Agresorii sunt și ei minori, potrivit unei anchete Pro Sport. Federația și parinții au avut reacții halucinate, iar poliția a transmis ca nu a fost informata despre acest caz.

- In acest weekend și la inceputul saptamanii viitoare, la Sala „Constantin Jude” vor avea loc patru competiții de gimnastica artistica feminina, trei dintre ele de junioare. Reprezentanții Federației Romane de Gimnastica (FRG) au anunțat și programul competițional.

- Pe data de 20 aprilie,ora 12,sala Sporturilor Zalau va avea loc concursul județean de gimnastica ritmica, prima ediție cu obiecte. Vor participa copiii cu varsta intre 5-15 ani. Concurs organizat de clubul sportiv WINAGERS, președintele clubului Ella Cozma Anatolievna. Fetele care fac parte din clubul…

- CFR Cluj a caștigat vineri seara cu scorul de 4-0 (0-0), meciul impotriva echipei Dinamo București, in etapa cu numarul 27 din Superliga. Adrian Mutu a explicat ca nu este intamplator, ci in urma strategiei adoptate.

- Situație disperata pentru gimnastele Romaniei. Echipa feminina de gimnastica artistica s-a calificat, pentru prima data in ultimii 12 ani, la Jocurile Olimpice – Olimpiada 2024, de la Paris, insa fetele nu au condițiile necesare pentru a se antrena. Pe ultima suta de metri, Federația Romana de Gimnastica…

- Artistul aradean Adrian Sandu deschide expoziția de gravura „despre natura, oameni si beton” la Galeria Brateanu din Timișoara (str. Lucian Blaga nr. 8), in data... The post Artistul aradean Adrian Sandu expune la Timișoara noile lucrari de gravura „despre natura, oameni si beton” appeared first on…