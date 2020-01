FOTO/VIDEO. Sute de oameni si utilaje ridica deja spitalul din Wuhan, care va fi gata in sase zile, pentru pacientii infectati cu noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- China a ridicat la un nivel superior masurile pentru ținerea sub control a virusului care a ucis 25 de oameni și a infectat peste 800 de persoane. Masura luata de China de a decreta carantina in 1o orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica.…

- Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri dupa-amiaza ca numarul deceselor provocate de coronavirusul "2019-nCoV" a ajuns la 17. In total, au fost inregistrate aproximativ 500 de cazuri.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit in urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confrunta China, in timp ce alte șapte persoane se afla in stare critica, anunța The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arata ca boala este cauzata de un nou tip de coronavirus din familia SRAS,…

- Maladia a aparut luna trecuta in marele oraș Wuhan (11 milioane de locuitori) și a starnit temeri de o noua resurgența a SARS, care a ucis peste 600 de persoane in China continentala și in Hong Kong intre 2002 și 2003.Este vorba de un coronavirus din familia SARS, care conține un mare numar…

- Autoritațile au fost alertate in aceasta dimineața in Poiana Brașov dupa ce mai mulți copii și adulți au inceput sa se simta rau la o unitate de cazare. Mai multe ambulanțe au fost solicitate sa acorde primul ajutor. Dupa mai multe verificari 11 copii și un adult au fost transportați la Spitalul…