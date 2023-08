FOTO/VIDEO: Prima zi de ArtCast Teleki Festival a adunat sute de oameni! Prima zi de evenimente la Castelul Teleki din Posmuș a adunat sute de persoane. Evenimentul s-a finalizat tarziu in noapte, dar azi continua cu partea a doua. Sute de persoane s-au distrat aseara in curtea Castelului Teleki din Posmuș. ArtCast Festival a inceput la ora 14.00, cu o vanatoare de comori, echipele participante reușind sa descopere frtumuseți și povești/legende despre castel. 1 de 5 In curtea castelului, cei prezenți s-au putut bucura și chiar achiziționa diferite produse reaslizate in județul nostru. 1 de 4 Pe cele doua scene amplasate au urcat, aseara, Punkarta, Ada Milea, Catalina… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

