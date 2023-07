FOTO/VIDEO: Istorie pe viu, muzică bună și distracție, la Celtic Transilvania (Beclean). Ultima seară de concerte Rockeri din toata țara, dar și de peste hotare – calare pe motociclete sau in scaune cu rotile – și-au dat intalnire in aceste zile la Beclean. Festivalul Celtic Transilvania se incheie astazi, iar in primele doua seri de concerte atmosfera s-a dovedit incendiara. Cine da o raita astazi pe platoul din apropierea Bailor Figa, va avea parte de o savuroasa calatorie in timp, in istoria antica a Transilvaniei. Inca de vineri, la Beclean se deruleaza Festivalul Celtic Transilvania. Iar satul celtic amplasat pe platoul festivalului are toate șansele sa va cucereasca: Calatoria in vremurile de demult… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul proiectelor de investiții care sunt implementate la momentul actual in Beclean – Aquabis anunța abonații de pe strada Dobrogeanu Gherea ca echipele Aquabis vor efectua astazi, 20 iulie 2023, lucrari de racordare a utilitaților la rețeaua noua de apa. „Prin urmare, pentru efectuarea acestor…

- Festivalul Celtic Transilvania a ajuns la ediția a VII-a și promite o experiența de vacanța magica și un weekend de vis „all inclusive”, in 21 – 22 – 23 iulie, langa Baile Figa. Este vorba, intre altele, de un festival rock cu trupe de legenda, straine și romanești. Cateva dintre acestea se afla pentru…

- Festivalul Celtic Transilvania, ediția a VII-a este o experiența de vacanța magica, completa, un weekend de vis „all inclusive”. In cadrul acestei experiențe veți avea parte de un festival rock cu trupe de legenda, straine și romanești, cateva in premiera in Romania: Grave Digger, CORVUS CORAX (Era…

- In urma ploilor torențiale de astazi, 35 de gospodarii din localitatea Dumbraveni, comuna Ciceu-Giurgești, au fost inundate. Intervin pompierii militari și cei voluntari din localitate. Ploile au facut prapad astazi in localitatea Dumbraveni din comuna Ciceu-Giurgești. 35 de gospodarii au fost inundate.…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 27 iunie 2023, incepand cu ora 08.30 pana la ora 15.00 (estimativ) in localitatea Lunca Ilvei, pe strada Fabricii. Intre orele 08.30 – 15.00 (estimativ), se intrerupe…

- Festivalul Celtic Transilvania a ajuns la ediția a VII-a și promite o experiența de vacanța magica și un weekend de vis „all inclusive”, in 21 – 22 – 23 iulie, langa Baile Figa. Este vorba, intre altele, de un festival rock cu trupe de legenda, straine și romanești. Cateva dintre acestea se afla pentru…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 9 mai 2023, in Beclean, Zona agrement, Statiune și Figa sat, anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile, astazi, 9 mai 2023, incepand cu orele 09:00 pana…

- Vele Mariana, o femeie in varsta de 58 de ani din Seini, a plecat de la un centru pentru varstnici din Beclean in jurul orei 18:00 și nu a revenit. Reprezentanții centrului au transmis polițiștilor ca Vele Mariana, in varsta de 58 de ani, din Seini, județul Maramureș, ar fi plecat voluntar din centru,…