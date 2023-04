FOTO/VIDEO: Hristos a Înviat ! Mii de bistriţeni, în stradă, la slujba specială de Înviere Bistrițenii au ieșit din nou asta-seara in strada, pentru a participa, ca in fiecare an, la slujba de Inviere. Bisericile au fost neincapatoare, iar bistrițenii au umplut intersecțiile și trotuarele din preajma bisericilor. Slujba religioasa emoționanta, și in curtea Spitalului Județean de Urgența, unde s-a batut toaca. Cea mai importanta sarbatoare a creștinatații – Sfintele Paști – i-a scos in strada pe bistrițeni. Mii de persoane au umplut strazile și intersecțiile orașului. Cu lumanari și candele in maini, insoțiți de copii, prieteni sau parinți – bistrițenii au retrait in aceasta noapte miracolul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

