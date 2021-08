FOTO/VIDEO – GRAV accident în Șieu Măgheruș: Patru victime, din care una încarcerată In aceasta dimineața, echipajele au intervenit la un accident rutier petrecut in Șieu Magheruș. Patru persoane au fost ranite, una dintre ele fiind gasita incarcerata. Un apel la 112 anunța, puțin dupa ora 04.00, un accident rutier petrecut in Șieu Magheruș. O mașina a ieșit in decor. Au fost direcționate echipaje ale poliției, echipajul de terapie intensiva mobila SMURD, doua echipaje de prim ajutor SMURD, doua echipaje de pompieri cu autospeciale de descarcerare și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița – Nasaud. ”Echipajele de interventie au gasit la locul accidentului patru… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

