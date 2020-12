FOTOREPORTAJ | București, în seara de Ajun: străzi goale, oameni triști și grăbiți Impodobit pentru sarbatori, dar cu strazile pustii din cauza pandemiei, ca mai toate capitalele europene, Bucureștiul petrece cel mai artist Craciun de pana acum.Spredeosebire de anii anteriori, cand grupuri vesele se plimbau pestrazi, admirand decorațiunile, cand familii intregi se bucuraude muzica, vin fiert și cozonac la targuri, acum, puținibucureșteni mai sunt pe-afara, la orele serii.Iar aceștia, doar pentru ca mai au un drum de facut, ca sa ia ultimele jucarii de pus in sacul Moșului, au un job care a presupus munca tarzie chiar și in Ajun ori, mai trist, locuiesc pe strazi și atunci, nu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

