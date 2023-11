Stiri pe aceeasi tema

- Strabag și Geiger, demonstrație de forța pe Autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructura a filmat tur-retur cei 15,7 kilometri dintre Campia Turzii și Chețani. Șanse maxime sa stabileasca un record național:

- Asociația Pro Infrastructura anunța ca este posibil sa asistam la un record național in materie de realizare de autostrazi, pe lotul Campia Turzii și Chețani, mai precis realizarea lucrarii in numai 9 luni.”Strabag și Geiger, demonstrație de forța pe Autostrada Transilvania. Miercuri am filmat tur-retur…

- Strabag și Geiger au șanse maxime sa stabileasca un record național: inaugurarea unui sector de autostrada cu 9 luni inainte de termen. Asociația Pro Infrastructura anunța ca dupa ce a monitorizat din drona lucrarile la Autostrada Transilvania, zona de 15,7 kilometri dintre Campia Turzii și Chețani,…

- Stadiul de execuție a lucrarilor de construcție a Autostrazii A3 Chețani – Campia Turzii a ajuns la 84%, iar mobilizarea este extrem de buna pe șantierul autostrazii, a anunțat miercuri, 18 octombrie, Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș. "Se lucreaza pe tot lotul de autostrada, de la turnarea stratului…

- Constructorii lotului de aproape 16 kilometri dintre Chețani și Campia Turzii se mobilizeaza sa finalizeze bucata de autostrada inainte de termenul contractual, poate chiar inainte de finalul acestui an.

- Reprezentanții Forțelor pentru Operații Speciale (FOS) Romane au anunțat, pe pagina de Facebook a instituției, organizarea unor concursuri pentru posturile de soldat gradat profesionist in forțele pentru operații speciale. "Zece locuri pentru specialitatea parașutiști comando, 36 locuri pentru alte…

- Aproximativ 600 de foști și actuali angajați ai firmelor IRUM și MAVIPROD, principalele companii care alcatuiesc Grupul MAVI din Reghin, au fost invitați sambata, 9 septembrie, la o aniversare "in familie". Aceasta s-a desfașurat in aer liber, pe Platforma IRUM, și a fost prilejuita de Centenarul Grupului…

- UMB, compania controlata de Dorinel Umbrarescu, pierde din nou prima poziție in topul constructorilor de autostrazi, deși are circa 40% din totalul contractelor derulate de CNAIR. Astfel, conform Economica.net, topul constructorilor de autostrazi este dominat in luna iulie de compania Strabag, care…