Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani din San Diego, SUA, și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier. Ginevra Gallone-Latte se indrepta cu doua prietena spre festivalul Coachella. Incidentul s-a produs din cauza vitezei uriașe. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit…

- O tanara, in varsta de 18 ani, care voia sa devina model a fost ucisa intr-un accident ingrozitor, in timp ce se indrepta catre festivalul Coachella, din SUA. In același incident rutier au fost ranite doua alte persoane. Ginevra Gallone-Latte a fost ucisa in timp ce mașina BMW in care se afla s-a izbit…

- Sfarsit cumplit pentru un barbat de 59 de ani din Buzau. Acesta a fost spulberat de o masina in timp ce incerca sa traverseze drumul european 85 printr-un loc nepermis. Soferul care l-a lovit, un barbat de 34 de ani, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in curtea unei societati comerciale.…

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Primul accident a avut loc in comuna Jilava. Un sofer a intrat cu masina peste un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Pietonul avea haine inchise la culoare iar soferul nu a mai putut sa-l evite. In urma impactului pietonul a decedat pe loc. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...