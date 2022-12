A doua ediție „Life Press Photo”, expoziție de fotojurnalism, e pe cale sa se deschida la Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean, eveniment organizat de Consiliul Județean Timiș. For fi expuse imagini surprinse pe teren in aceasta perioada zbuciumata, de catre fotoreporteri din Timișoara. „Ideea acestei expoziții este de a aduce in lumina meseria […] Articolul Fotojurnaliștii, expoziție la Parcul Craciunului de la Muzeul Satului din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .