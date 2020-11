Fotografii nemaivăzute cu Andreea Esca din adolescență Andreea Esca (48 de ani) este una dintre cele mai indragite și apreciate apariții de pe micul ecran. Recent, in mediul online, prezentatoarea TV a publicat doua imagini surprinse in perioada adolescenței. „Voi aveați afișe pe pereți in adolescența? Cu ce? Cu cine? ????”, a scris jurnalista in descrierea respectivelor imagini. Fotografii nemaivazute cu Andreea Esca din adolescența „Nascuta și eu in 1972, am avut o rochie identica cu cea din prima fotografie ❤️”, a scris o urmaritoare. „Pai cred ca erau 3 modele peste tot ????????????”, a raspuns prezentatoarea. „Am crezut ca este Alexia in celelalte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

