Fotografia REPLICA devine imaginea Zilei Universală a Iei – 2021 Iana Sanziana, simbolul feminitații și-al vieții in parg „Du-te soare, vino luna, Sanzienele imbuna/ Sa le creasca floarea, floare/ Galbena, mirositoare/ Fetele sa o adune,/ Sa le prinda in cunune/ Sa puna la palarie/ Floare pentru cununie/ Babele sa le rosteasca/ Pana-n toamna sa nunteasca…” Potrivit etnologilor, sanzienele sau dragaicele, celebrate in perioada cand incep sa se coaca granele, in miezul anului, cand soarele “salta” pe bolta cerului, ne trimit inapoi, in istoria antica a omenirii, pana la sarbatorile dedicate zeiteilor Hera si Artemis, din panteonul grec, la sarbatoarea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

