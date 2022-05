Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 31 mai 2022, in ajunul Zilei Internaționale a Copilului, Protopopiatul Slobozia a organizat activitatea „Copiii, bucuria sufletului!”. Prin grija parintelui protopop Laurențiu Cioranu și

- Ziua de astazi, 31 mai 2022, va fi cu siguranta una memorabila atat pentru parinți, dar mai ales pentru copiii din Teiuș, care s-au bucurat de o sarbatoare extrem de așteptata și foarte gustata. Ziua Copilului, sarbatorita astazi la Teiuș, dupa doi ani de pandemie, a adus zambete și bucurie atat pe…

VIDEO| Ziua Copilului sarbatorita la Teiuș: Jocuri, concurs de biciclete, multe dulciuri, intalniri cu polițiștii, jandarmii și cei de la ISU Ziua de marți, 31…

1 iunie, Ziua Copilului, la Blaj: „Dansul biluțelor colorate", spectacol interactiv, ateliere de pictura și multe altele Primaria și Consiliul Local Blaj organizeaza, miercuri, 1…

„Ziua Porților Deschise", de Ziua Copilului, la ISU Alba: Cei mici vor putea vedea cum arata o zi din viața pompierilor și sa participe la diferite ateliere specifice

- Organizația municipala PSD Alba Iulia organizeaza de Ziua Copilului activitați specifice astfel incat cei mici sa iși petreaca timpul intr-un mod placut și interactiv. In șanțurile Cetații Alba Carolina, pe latura de vest (aproape de zona de sub ”podul de sticla” și de cele doua catedrale), vor avea…

- In afara acțiunilor organizate de Primaria municipiului Campina cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, care se sarbatorește in fiecare an la 1 Iunie, Fundația Zamolxes din Campina va invita sa sarbatoriți impreuna acesta zi,cu incepere de la ora 11, la Centrul Cultural pentru Tineret al Fundației…

- Weekend distractiv la Zoo Ploiești!Primaria municipiului Ploiești invita copiii și parinții la activitatea "Jocuri pentru tatici și pici", care se va desfașura duminica, 15 mai 2022, la Gradina Zoologica din cadrul Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești. Copiii și taticii vor putea petrece clipe…