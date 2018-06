Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a renunțat la machiaj și și-a expus bustul generos in fața tuturor. Prietenii virtuali au reacționat imediat. Unii dintre aceștia sunt de parere ca soția lui Viorel Lis arata diferit atunci cand renunța la farduri. Oana Lis și-a facut un selfie in timp ce ține in mana cireșe. „Ești bogata”,…

- DupE ce a stat internat o sEptEmanE in spital, Viorel Lis nu prea pare deloc deranjat de problemele incE existente de sEnEtate. O imagine fEcutE publicE de Oana Lis, so:ia lui, a arEtat faptul cE s-a intors la viciul lui preferat: pEcEnelele.

- Viorel Lis a fost externat pe 8 mai, dupa ce suferise un accident vascular cerebral. Oana Lis a povestit clipele grele prin care a trecut și ca este bucuroasa ca fostul edil al Capitalei nu a paralizat. Tot ea a mai spus ca, in ciuda faptului ca a fost externat, situația medicala a lui Lis […] The post…

- Viorel Lis a avut parte de prima lui ieșire la un eveniment dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. La sfarșitul lunii aprilie, fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, a suferit un accident vascular cerebral și a fost internat. Partenera lui de viața, Oana Lis, a fost tot timpul langa el. De…

- Viorel Lis se afla in aceste momente la spital, sub stricta supraveghere a medicilor, scrie spynews.ro. Acolo este si Oana Lis care sta tot timpul alaturi de el, ingrjorata. Citeste si Viorel Lis este grav bolnav. In anumite momente nu-si mai recunoaste sotia "Dimineața mea a inceput…

- Oana Lis a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook in care a povestit acest incident, scrie cancan.ro. Motivul pentru care a fost data afara din restaurant a fost faptul ca radea prea zgomotos. Blondina a fost rugata sa plece din local. Stupefiata, soția lui Viorel Lis i-a intrebat pe prietenii…

- Oana Lis a fost protagonista unui moment halucinant, intr-un restaurant din Capitala. Soția lui Viorel Lis a fost data afara din local. Contrariata, ea și-a intrebat prietenii pe Facebook daca este legal sa i se intample așa ceva. Oana Lis a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook in care a povestit…

- Oana Lis pare sa se bucure din plin de viața de diva a Bucureștiului, scrie spynews.ro. Și, zilele trecute, pe un frig de crapau pietrele, Oana Lis și o prietena de-ale sale a mers la braserie. Imbracata lejer, semn ca nu era prea deranjata de gradele multe cu minus de afara, a intrat intr-un local…