Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – Rapid București 3-0 | Antrenament cu public pentru campioana Volei Alba Blaj a caștigat primul din cele trei meciuri consecutive programate in Sala „Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-17, 25-14, 25-13), cu Rapid București, meci contand pentru etapa a 17-a a Diviziei…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – CS Medgidia 3-0 | Campioana, victorie facila in Divizia A1 Volei Alba Blaj s-a impus fara emoții in Sala “Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-15, 25-22, 25-16), cu CS Medgidia, meci contand pentru etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei feminin. A doua reprezentație interna…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – CSU Belor Galați 3-0 | Campioana, prima victorie din 2020 Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a repurtat prima victorie din 2020, in fața propriilor suporteri, in Sala „Timotei Cipariu”, 3-0 (25-11, 25-18, 25-14), cu CSU Belor Galați, partida contand pentru etapa…

- Ziarul Unirea Nneka Onyejekwe, fostul capitan al Volei Alba Blaj, a semnat cu Dinamo București! Legiune ex-blajeana, in „alb-roșu” Nneka Onyejekwe, fostul capitan al Volei Alba Blaj, a semnat in aceste zile, cu Dinamo București, echipa unde s-a format o adevarata legiune a jucatoarelor ce au activat…

- CSM Volei Alba-Blaj si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii in meciurile disputate sambata in etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a trecut de CSM Lugoj cu 3-0 (25-18, 25-23, 25-11). Ioana Baciu s-a remarcat de la invingatoare, cu 10 puncte, iar Bianka Busa a…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Lugoj 3-0 | Campioana, victorie fara emoții in ultima runda a turului Volei Alba Blaj a caștigat fara emoții, scor 3-0 (25-18, 25-23, 25-11), in ultima partida a turului Diviziei A1, in Sala „Timotei Cipariu”, cu CSM Lugoj, campioana terminand pe prima poziție…

- Ziarul Unirea FOTO: Volei Alba Blaj – Știința Bacau 3-0 | Campioana domina autoritar Divizia A1, cu maximum de puncte Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a trecut in Sala „Timotei Cipariu”, in derby-ul Diviziei A1, 3-0 (25-19, 25-22, 25-13), de Știința Bacau, meciul contand pentru etapa a 9-a a Diviziei…

- Ziarul Unirea Dinamo București – Volei Alba Blaj 0-3, in derby-ul Diviziei A1! Campioana, maximum de puncte dupa 8 etape! Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a trecut de derby-ul Diviziei A1, 3-0 (25-23, 29-27, 25-21), in deplasare cu Dinamo București. S-au infruntat doua echipe ce nu au cunoscut gustul…