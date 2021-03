FOTO-VIDEO Un vulcan din Islanda, adormit de opt secole, a erupt - Imagini rare In momentul erupției, norul era luminat in roșu, ca și culoarea lavei. In acest stadiu, erupția este considerata ca fiind mica, fisura provocata fiind doar de 500 de metri, iar suprafața este de aproximativ un kilometru, potrivit agenției. A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021 Erupția a inceput vineri seara, la ora 20:45 și vine dupa saptamani de activitate seismica crescuta pe peninsula,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan a intrat in eruptie la circa 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, vineri, a anuntat Agentia meteorologica islandeza, in timp ce un nor rosu lumina cerul si a fost stabilita o zona de interdictie a zborurilor, noteaza AFP. "O eruptie vulcanica a inceput la Fagradalsfjall.…

- Oppo a obținut o parte echitabila a inovației de-a lungul anilor, prin crearea unui incarcator de 125 W și sosirea recenta a Oppo Find X3 Pro . Compania a realizat deja un telefon rulabil – deși nu este inca produs pentru clienții finali – și acum se zvonește ca Oppo va lansa un nou dispozitiv pliabil…

- Scene stanjenitoare in Brazilia, la partida din Cupa dintre Boavista si Goias (3-1). Arbitrul Denis da Silva Ribeiro Serafim, 35 de ani, a oferit imagini rare pe un teren de fotbal: a urinat la mijlocul terenului, pe el, inainte sa fluiere startul partidei. Serafim a fost „doborat” de nevoi chiar inaintea…

- In imagini se vede cum pasarea vrea sa aterizeze langa partenerul sau de zbor, doar ca nu calculeaza bine coordonatele și aterizeaza cu picioarele in sus și ciocul in pamant.Albatrosul s-a ridicat rapid ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. ”Zborul unui albatros nu necesita un mare efort, aterizarea…

- Revenit pe teren dupa o pauza de 13 luni, Roger Federer a avut parte de un adversar dificil în sferturile turneului de la Doha. Nikoloz Basilashvili a profitat de inexactitațile din jocul elvețianului, și-a controlat foarte bine emoțiile în momentele importante ale partidei (a salvat o minge…

- BUCUREȘTI, 6 mart - Sputnik. Senatorul american Ted Cruz din Texas a anunțat ca il va bloca pe William Burns in funcția de director al Agenției Centrale de Informații (CIA) pana cand guvernul lui Joe Biden nu va extinde sancțiunile asupra Nord Stream 2. "Voi inceta blocarea cand administrația…

- Jucatoarea Simona Halep, locul 3 WTA, a anuntat, joi, ca nu va participa la turneul de la Dubai, la care este detinatoarea trofeului. Ea si-a motivat decizia prin faptul ca nu este la un nivel maxim de sanatate, având înca probleme în partea inferioara a spatelui.“Din nefericire…

- Serviciul geologic american a inregistrat luni erupția vulcanului Kilauea, care este unul dintre cei mai mari și mai activi din Hawaii, scrie tass.ru. "La scurt timp dupa ora 21:30 [duminica (10: 30 MSC luni)], a inceput erupția in craterul din virful Kilauea", au declarat seismologii intr-o declarație…