Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul din Alba Iulia nu a mai avuti internati pacienti infectati cu COVID-19, asimptomatici, care sa solicite externarea, dupa decizia Curtii Constitutionale privind carantina, spitalizarea si izolarea prin ordin de ministru.

- Potrivit informațiilor furnizate de Comitetului Local pentru Situații de Urgența, in perioada 19-26 iunie la nivelul orașului Cugir au fost confirmate doua cazuri noi de imbolnaviri cu Covid 19. Cele doua persoane depistate pozitiv sunt internate la spitalele din Alba Iulia și Aiud. In total, in perioada…

- Se pare ca in ultimele zile pandemia de COVID-19 scade in intensitate, la nivelul judetului Alb, cu toate ca pe plan național numarul de cazuri noi depiostate este in creștere. In ultimele sapte zile au fost testate pozitiv doar noua persoane. Fata de data de 13 iunie, in Alba, sunt cu noua mai multe…

- O ploaie torentiala a inundat ieri, 15 iunie, orasul Slobozia. In centrul orasului, un barbat nu s-a mai ostenit sa treaca prin suvoaiele de apa, ci a inceput sa inoate. Momentul amuzant a fost postat pe o pagina de socializare de unul dintre localnici, cu precizarea ca "Adrian Mocioniu, primar de…

- Dupa fiecare ploaie mai serioasa, Strada Florilor din Sebeș și curțile celor care locuiesc in zona sunt se inunda, a transmis un cititor Alba24. Strada nu are asfalt, nu are canalizare și nici sistem de colectare. ”Este așa in fiecare an. Nu este canalizare, asfalt, nimic. Nu este normal așa ceva,…

- Situația la zi a paciențilorbolnavi de COVID-19 de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud a fost postata pe pagina de facebook a unitații medicale. Pana in prezent, 45 de bolnavi s-au vindecat și au fost externați. ”Pana azi, 45 de pacienți internați in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din…

- Ziarul Unirea SITUAȚIA de la brutaria ArtiPan din Alba Iulia: O parte din persoanele infectate s-au internat joi in spital. Nu exista indicii de fapta penala SITUAȚIA de la brutaria ArtiPan din Alba Iulia: O parte din persoanele infectate s-au internat joi in spital. Nu exista indicii de fapta penala…

- La Spitalul Municipal Blaj, spital suport pentru cazurile de COVID-19, numarul bolnavilor infectați cu noul coronavirus tratați itre 2 și 24 aprilie 2020 este de 45. In prezent sunt internați 20 de pacienți, in urmatoarele secții: – boli infecțioase: 10 pacienți (4 favorabili, 6 staționari); – interne:…