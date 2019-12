Stiri pe aceeasi tema

- Incident in cartierul Ampoi 3 din Alba Iulia. Trei persoane au fost gasite cazute , duminica seara, intr-un apartament de pe strada Arieșului. Din primele date, este posibil ca acestea sa se fi intoxicat cu monoxid de carbon. Potrivit ISU Alba, a fost primit apel la 112, prin care se semnala ca trei…

- Cele patru fete intoxicate cu fum in urma incendiului produs, in noaptea de marti spre miercuri, la o casa de tip familial din municipiul Bistrita, vor ramane internate in spital pana joi, potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta, Camelia Strungari,…

- Un numar de 18 persoane au fost evacuate, alte trei au fost intoxicate cu fum si una a suferit un atac de panica in urma unui incendiu izbucnit, luni seara, intr-un bloc din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati. Potrivit sursei citate, Detasamentul de Pompieri…

- Un numar de 18 persoane au fost evacuate, alte trei au fost intoxicate cu fum si una a suferit un atac de panica in urma unui incendiu izbucnit, luni seara, intr-un bloc din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati, anunța AGERPRES.Citește și: Rareș Bogdan…

- Optsprezece persoane au fost evacuate, luni seara, dintr-un bloc din Galati, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-una dintre locuinte. Trei persoane au fost intoxicate cu fum, iar o alta a suferit un atac de panica.

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o fabrica din Pitesti, iar 520 de muncitori care erau la serviciu s-au autoevacuat. O persoana a avut nevoie de ingrijirile medicilor, dupa ce a suferit o intoxicatie cu monoxid de carbon. Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o fabrica din Pitesti, iar 520…

- Zeci de persoane au necesitat ingrijiri medicale in Marea Britanie in urma inhalarii de monoxid de carbon, anunta autoritatile, citate de postul Sky News, potrivit MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV Avem toate contractele cu fonduri europene ale lui Dan Barna! Partener in proiecte de peste 20 de…

- Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, luni, in timp ce faceau must in beciul unei locuințc din comuna Moldoveni, județul Neamț.Potrivit ISU Neamț, doua femei și un barbat s-au intoxicat luni cu monoxid de carbon in timp ce faceau must, in beciul unei case din comuna Moldoveni,…