Mii de manifestanți anti-guvernamentali s-au adunat din nou duminica în Belarus pentru a cere plecarea președintelui Alexander Lukashenko, lidera opoziției spunând ca spera sa-l cunoasca în curând pe președintele ales al SUA, Joe Biden, relateaza AFP.





#Belarus Fearless Belarusian women are at the forefront of the protest pic.twitter.com/ZXSQOGYMJY

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova)8, 2020De trei luni, adversarii lui Alexander Lukașenko se reunesc în fiecare duminica la, pentru a cere demisia acestuia dupa alegeri prezidențiale…